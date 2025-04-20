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Ювелірна робота — ЗСУ ефектно знищили ворожий танк Т-80БВМ

20 квітня 2025 13:48
Аркадій Пастула - Редактор
Український дрон знищив російський танк Т-80БВМ на Лиманському напрямку — відео
Російський танк Т-80БВМ. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Українські захисники виконали ювелірну роботу на Лиманському напрямку. Дроном вдалося знищити російський танк Т-80БВМ.

Відео опублікували у соцмережі X.

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Знищення російського танку Т-80БВМ

Знищити одну з найсучасніших машин на озброєнні російської армії вдалося захисникам батальйону SIGNUM. 

"Пілот діяв бездоганно. Наш дрон майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття, немов ковзаючи між перешкодами", — йдеться у повідомленні.

Воїни влучили у "серце" російських окупантів — танк Т-80БВМ.

Що відомо про знищену техніку

Російський танк Т-80БВМ — це оновлена версія радянського Т-80БВ. Він має газотурбінний двигун, що забезпечує високу мобільність.

Танк Т-80БВМ
Російський танк Т-80БВМ. Фото: росЗМІ

Танку посилили захист завдяки динамічному захисту типу "Релікт" і протикумулятивним решіткам. Основне озброєння — 125-міліметрова гармата, додатково встановлені спарений кулемет і зенітна установка.

Нагадаємо, бійці 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ завдали удару по російському локомотиву. Це стало першим ураженням саме такої техніки ворога.

Раніше захисники відбили штурм російських окупантів на Новопавлівському напрямку. Ворог намагався прорвати оборону.

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