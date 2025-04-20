Український дрон знищив російський танк Т-80БВМ на Лиманському напрямку — відео

Ювелірна робота — ЗСУ ефектно знищили ворожий танк Т-80БВМ
Українські захисники виконали ювелірну роботу на Лиманському напрямку. Дроном вдалося знищити російський танк Т-80БВМ.
Відео опублікували у соцмережі X.
На Лиманському напрямку захисники батальйону SIGNUM виконали справжню ювелірну роботу! Пілот діяв бездоганно. Наш дрон майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття, немов ковзаючи між перешкодами.— Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) April 19, 2025
Виявивши ціль, влучив у самісіньке «серце» кацапів.
Знищено: Танк… pic.twitter.com/zMmrR421gU
Знищення російського танку Т-80БВМ
Знищити одну з найсучасніших машин на озброєнні російської армії вдалося захисникам батальйону SIGNUM.
"Пілот діяв бездоганно. Наш дрон майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття, немов ковзаючи між перешкодами", — йдеться у повідомленні.
Воїни влучили у "серце" російських окупантів — танк Т-80БВМ.
Що відомо про знищену техніку
Російський танк Т-80БВМ — це оновлена версія радянського Т-80БВ. Він має газотурбінний двигун, що забезпечує високу мобільність.
Танку посилили захист завдяки динамічному захисту типу "Релікт" і протикумулятивним решіткам. Основне озброєння — 125-міліметрова гармата, додатково встановлені спарений кулемет і зенітна установка.
Нагадаємо, бійці 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ завдали удару по російському локомотиву. Це стало першим ураженням саме такої техніки ворога.
Раніше захисники відбили штурм російських окупантів на Новопавлівському напрямку. Ворог намагався прорвати оборону.
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