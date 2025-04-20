Український дрон знищив російський танк Т-80БВМ на Лиманському напрямку — відео

Російський танк Т-80БВМ. Фото: скриншот

Українські захисники виконали ювелірну роботу на Лиманському напрямку. Дроном вдалося знищити російський танк Т-80БВМ.

Відео опублікували у соцмережі X.

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На Лиманському напрямку захисники батальйону SIGNUM виконали справжню ювелірну роботу! Пілот діяв бездоганно. Наш дрон майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття, немов ковзаючи між перешкодами.



Виявивши ціль, влучив у самісіньке «серце» кацапів.



Знищено: Танк… pic.twitter.com/zMmrR421gU — Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) April 19, 2025

Знищення російського танку Т-80БВМ

Знищити одну з найсучасніших машин на озброєнні російської армії вдалося захисникам батальйону SIGNUM.

"Пілот діяв бездоганно. Наш дрон майстерно пройшов крізь бетонні конструкції та перекриття, немов ковзаючи між перешкодами", — йдеться у повідомленні.

Воїни влучили у "серце" російських окупантів — танк Т-80БВМ.

Що відомо про знищену техніку

Російський танк Т-80БВМ — це оновлена версія радянського Т-80БВ. Він має газотурбінний двигун, що забезпечує високу мобільність.

Російський танк Т-80БВМ. Фото: росЗМІ

Танку посилили захист завдяки динамічному захисту типу "Релікт" і протикумулятивним решіткам. Основне озброєння — 125-міліметрова гармата, додатково встановлені спарений кулемет і зенітна установка.

Нагадаємо, бійці 152-ї окремої єгерської бригади ЗСУ завдали удару по російському локомотиву. Це стало першим ураженням саме такої техніки ворога.

Раніше захисники відбили штурм російських окупантів на Новопавлівському напрямку. Ворог намагався прорвати оборону.