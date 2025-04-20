Украинский дрон уничтожил российский танк Т-80БВМ на Лиманском направлении — видео

Российский танк Т-80БВМ. Фото: скриншот

Украинские защитники выполнили ювелирную работу на Лиманском направлении. Дроном удалось уничтожить российский танк Т-80БВМ.

Видео опубликовали в соцсети X.

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На Лиманском направлении защитники батальона SIGNUM выполнили настоящую ювелирную работу! Пилот действовал безупречно. Наш дрон мастерски прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями.



Обнаружив цель, попал в самое "сердце" кацапов.



Уничтожено: Танк... pic.twitter.com/zMmrR421gU - Сергей Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) 19 апреля 2025

Уничтожение российского танка Т-80БВМ

Уничтожить одну из самых современных машин на вооружении российской армии удалось защитникам батальона SIGNUM.

"Пилот действовал безупречно. Наш дрон мастерски прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями", — говорится в сообщении.

Воины попали в "сердце" российских оккупантов — танк Т-80БВМ.

Что известно об уничтоженной технике

Российский танк Т-80БВМ — это обновленная версия советского Т-80БВ. Он имеет газотурбинный двигатель, обеспечивающий высокую мобильность.

Российский танк Т-80БВМ. Фото: росСМИ

Танку усилили защиту благодаря динамической защите типа "Реликт" и противокумулятивным решеткам. Основное вооружение — 125-миллиметровая пушка, дополнительно установлены спаренный пулемет и зенитная установка.

Напомним, бойцы 152-й отдельной егерской бригады ВСУ нанесли удар по российскому локомотиву. Это стало первым поражением именно такой техники врага.

Ранее защитники отбили штурм российских оккупантов на Новопавловском направлении. Враг пытался прорвать оборону.