Украинский дрон уничтожил российский танк Т-80БВМ на Лиманском направлении — видео

Ювелирная работа — ВСУ эффектно уничтожили вражеский танк Т-80БВМ
Украинские защитники выполнили ювелирную работу на Лиманском направлении. Дроном удалось уничтожить российский танк Т-80БВМ.
Видео опубликовали в соцсети X.
На Лиманском направлении защитники батальона SIGNUM выполнили настоящую ювелирную работу! Пилот действовал безупречно. Наш дрон мастерски прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями.- Сергей Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) 19 апреля 2025
Обнаружив цель, попал в самое "сердце" кацапов.
Уничтожено: Танк... pic.twitter.com/zMmrR421gU
Уничтожение российского танка Т-80БВМ
Уничтожить одну из самых современных машин на вооружении российской армии удалось защитникам батальона SIGNUM.
"Пилот действовал безупречно. Наш дрон мастерски прошел сквозь бетонные конструкции и перекрытия, словно скользя между препятствиями", — говорится в сообщении.
Воины попали в "сердце" российских оккупантов — танк Т-80БВМ.
Что известно об уничтоженной технике
Российский танк Т-80БВМ — это обновленная версия советского Т-80БВ. Он имеет газотурбинный двигатель, обеспечивающий высокую мобильность.
Танку усилили защиту благодаря динамической защите типа "Реликт" и противокумулятивным решеткам. Основное вооружение — 125-миллиметровая пушка, дополнительно установлены спаренный пулемет и зенитная установка.
Напомним, бойцы 152-й отдельной егерской бригады ВСУ нанесли удар по российскому локомотиву. Это стало первым поражением именно такой техники врага.
Ранее защитники отбили штурм российских оккупантов на Новопавловском направлении. Враг пытался прорвать оборону.
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