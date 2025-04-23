Украина усовершенствовала дроны — эффектное видео от Сырского

Дроны ВСУ стали более устойчивыми к РЭБ — Сырский показал видео
Украина продолжает усиливать технологическую составляющую Вооруженных сил. В частности, дроны стали более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) российских оккупантов.
Видео эффектной работы дронов показал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в среду, 23 апреля.
Работа украинских дронов на фронте
"Наши дроны становятся более устойчивыми к РЭБ врага, способны видеть противника и днем, и ночью — как в открытом поле, так и в различных укрытиях", — рассказал Сырский.
Дроны помогают украинским защитникам эффективнее уничтожать российских оккупантов. Сырский подчеркнул, что агрессор должен понять, что ему не место на украинской земле.
Напомним, в Донецкой области украинские воины взяли в плен африканского наемника, который хотел заработать на войне.
А 19 апреля украинские защитники ударили по объекту в России, с которого оккупанты запускали ударные беспилотники.
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