Оператори БПЛА визволили трьох бійців ЗСУ із полону

Прикордонники врятували дронами полонених ЗСУ — унікальне відео
Українські прикордонники — оператори БпЛА — провели унікальну операцію з порятунку полонених. Вони виявили групу російських військових, атакували їх і вивели українських полонених бійців в безпечне місце.
Відео оприлюднила пресслужба ДПСУ.
Прикордонники врятували українських полонених військових завдяки дронам
На одному з напрямків фронту українським прикордонникам, операторам розвідувальних безпілотників, вдалося зафіксувати групу російських загарбників, які захопили трьох українських військовослужбовців у полон.
На допомогу терміново прибули екіпажі безпілотних літальних апаратів 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Завдяки чітко злагодженим діям та точно виконаним атакам українських дронів вдалося змусити ворога відступити. Вони кинули полонених і розбіглися в різні боки.
Надалі військовослубовці ЗСУ прикривали безпілотниками трьох наших воїнів і допомогли їм вийти із небезпечної зони на контрольовані позиції.
Нагадаємо, ЗСУ постійно вдосконалюють військову техніку та атаки дронами. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео, як український дрон успішно обійшов російську систему РЕБ.
Також нещодавно в ЗСУ показали точний удар по російському танку Т-80БВМ.
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