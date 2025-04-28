Оператори БПЛА визволили трьох бійців ЗСУ із полону

Дрон виводить військовослужбовців ЗСУ безпечною дорогою. Фото: скриншот

Українські прикордонники — оператори БпЛА — провели унікальну операцію з порятунку полонених. Вони виявили групу російських військових, атакували їх і вивели українських полонених бійців в безпечне місце.

Відео оприлюднила пресслужба ДПСУ.

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На одному з напрямків фронту українським прикордонникам, операторам розвідувальних безпілотників, вдалося зафіксувати групу російських загарбників, які захопили трьох українських військовослужбовців у полон.

Російські військові ведуть полонених. Фото: скриншот

Полонені військовослужбовці. Фото: скриншот

На допомогу терміново прибули екіпажі безпілотних літальних апаратів 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Завдяки чітко злагодженим діям та точно виконаним атакам українських дронів вдалося змусити ворога відступити. Вони кинули полонених і розбіглися в різні боки.

Російський військовий намагається заховатися серед дерев. Фото: скриншот

Надалі військовослубовці ЗСУ прикривали безпілотниками трьох наших воїнів і допомогли їм вийти із небезпечної зони на контрольовані позиції.

Військовослужбовці виходять на безпечну зону. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ постійно вдосконалюють військову техніку та атаки дронами. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео, як український дрон успішно обійшов російську систему РЕБ.

Також нещодавно в ЗСУ показали точний удар по російському танку Т-80БВМ.