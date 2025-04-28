Операторы БПЛА освободили трех бойцов ВСУ из плена

Дрон выводит военнослужащих ВСУ по безопасной дороге. Фото: скриншот

Украинские пограничники-операторы БпЛА провели уникальную операцию по спасению пленных. Они обнаружили группу российских военных, атаковали их и вывели украинских пленных бойцов в безопасное место.

Видео обнародовала пресс-служба ГПСУ.

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На одном из направлений фронта украинским пограничникам-операторам разведывательных беспилотников удалось зафиксировать группу российских захватчиков, которые захватили трех украинских военнослужащих в плен.

Российские военные ведут пленных. Фото: скриншот

Пленные военнослужащие в плену. Фото: скриншот

На помощь срочно прибыли экипажи беспилотных летательных аппаратов 1-й отдельной танковой Северской бригады. Благодаря четко слаженным действиям и точно выполненным атакам украинских дронов удалось заставить врага отступить. Они бросили пленных и разбежались в разные стороны.

Российский военный пытается спрятаться среди деревьев. Фото: скриншот

В дальнейшем военнослужащие ВСУ прикрывали беспилотниками трех наших воинов и помогли им выйти из опасной зоны на контролируемые позиции.

Военнослужащие выходят на безопасную зону. Фото: скриншот

Напомним, ВСУ постоянно совершенствуют военную технику и атаки дронами. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео, как украинский дрон успешно обошел российскую систему РЭБ.

Также недавно в ВСУ показали точный удар по российскому танку Т-80БВМ.