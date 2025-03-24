В тилу росіян українські бійці знищили чотири вертольоти

Українські воїни знищили чотири вертольоти в тилу ворога — відео
Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки, ракетними військами та артилерією знищили чотири ворожі гелікоптери. Удари завдали по двох Ка-52 та двох Мі-8 в Білгородській області РФ.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ в понеділок, 24 березня.
Мінус чотири російські гелікоптери
Як зазначили у пресслужбі ССО, ударний вертоліт Ка-52 росіяни використовують для розвідки та атак цілей на землі. А транспортними вертольотами Мі-8 війська ворог перевозить особовий склад та вантажі, крім того, їх застосовують для підтримки наземних операцій.
"Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації — замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.
В ССО наголошують, що росіяни знову хибно вважали, що у глибокому тилу вони є недосяжними. Проте українські бійці вчергове довели, що це не так.
Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованій території Херсонської області ПС ЗСУ знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Це сталося у Дніпрянах.
Також ми писали про те, що Повітряні сили успішно уразили пункт управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ. Об'єкт ворога вдалося знищити.
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