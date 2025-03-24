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Українські воїни знищили чотири вертольоти в тилу ворога — відео

24 березня 2025 07:48
Ольга Антоновська - редактор
В тилу росіян українські бійці знищили чотири вертольоти
Російський вертоліт Мі-8. Фото ілюстративне: Вікіпедія
Ольга Антоновська - редактор

Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки, ракетними військами та артилерією знищили чотири ворожі гелікоптери. Удари завдали по двох Ка-52 та двох Мі-8 в Білгородській області РФ.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ в понеділок, 24 березня.

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Як зазначили у пресслужбі ССО, ударний вертоліт Ка-52 росіяни використовують для розвідки та атак цілей на землі. А транспортними вертольотами Мі-8 війська ворог перевозить особовий склад та вантажі, крім того, їх застосовують для підтримки наземних операцій.

"Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації — замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.

В ССО наголошують, що росіяни знову хибно вважали, що у глибокому тилу вони є недосяжними. Проте українські бійці вчергове довели, що це не так.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованій території Херсонської області ПС ЗСУ знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Це сталося у Дніпрянах.

Також ми писали про те, що Повітряні сили успішно уразили пункт управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ. Об'єкт ворога вдалося знищити.

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