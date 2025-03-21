Дрон спецпідрозділу Prymary у Криму уникнув ракетного удару

Снаряд ЗРК "Панцир-С1" не влучив у ціль. Фото: скриншот

На території тимчасово окупованого Криму українські воїни з Головного управління розвідки Міноборони України провели масштабну операцію з ураження російських військових об’єктів. За кілька діб українським силам вдалося завдати серйозних втрат російській протиповітряній обороні, морській техніці та авіації. На кадри атак потрапив момент, як дрон ухильнувся від атаки російського ЗРК "Панцир-С1".

Відео опублікувала пресслужба ГУР.

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Дрон ефектно ухильнувся від атаки ЗРК

Одним із ключових елементів операції стала участь воїнів спецпідрозділу ГУР МО України "Prymary".

Запуск із ЗРК "Панцир-С1". Фото: скриншот

Снаряд влучає в землю, а не у дрон. Фото: скриншот

Саме їхній дрон зафіксував унікальні кадри епічного маневру — уникнення удару з боку російського "Панцира-С1", який намагався перехопити український безпілотник.

Що вдалося знищити в Криму під час операції ГУР

Ударів було завдано по ціло́му ряду сучасних російських радіолокаційних станцій та зенітних комплексів.

Знищено або пошкоджено:

48Я6-К1 "Подльот" (2 одиниці);

1Л125 "Ніобій-СВ" (2 одиниці);

39Н6 "Каста 2Е2" (3 одиниці);

9С19 "Імбірь";

"Нєбо-СВ" і "Нєбо-М";

59Н6-Е "Протівнік-ГЕ";

брегова РЛС "Мис";

пускова установка С-300СВ;

командні пункти РЛС СТ-68 та "Каста 2Е2";

три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1";

Також під удар потрапили два російські судна — транспортно-буксирне проєкту С4236 та універсальний буксир "Фьодор Урюпін", а також військовий гелікоптер Мі-8.

Нагадаємо, бійці ГУР показали, як артилерія М777, або як ще її називають військові "Три сокири" ефективно відпрацювала по позиціях росіян на Покровському напрямку.

Також ГУР провело унікальну операцію з порятунку хворої дівчинки, яку евакуювали із Запоріжжя до Києва.