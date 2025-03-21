Дрон спецподразделения Prymary в Крыму избежал ракетного удара

Снаряд ЗРК "Панцирь-С1" не попал в цель. Фото: скриншот

На территории временно оккупированного Крыма украинские воины из Главного управления разведки Минобороны Украины провели масштабную операцию по поражению российских военных объектов. За несколько суток украинским силам удалось нанести серьезные потери российской противовоздушной обороне, морской технике и авиации. На кадры атак попал момент, как дрон уклонился от атаки российского ЗРК "Панцирь-С1".

Видео опубликовала пресс-служба ГУР.

Читайте также:

Дрон эффектно уклонился от атаки ЗРК

Одним из ключевых элементов операции стало участие воинов спецподразделения ГУР МО Украины "Prymary".

Запуск из ЗРК "Панцирь-С1". Фото: скриншот

Снаряд попадает в землю, а не в дрон. Фото: скриншот

Именно их дрон зафиксировал уникальные кадры эпического маневра — избежание удара со стороны российского "Панциря-С1", который пытался перехватить украинский беспилотник.

Что удалось уничтожить в Крыму во время операции ГУР

Удары были нанесены по целому ряду современных российских радиолокационных станций и зенитных комплексов.

Уничтожено или повреждено:

48Я6-К1 "Подлет" (2 единицы);

1Л125 "Ниобий-СВ" (2 единицы);

39Н6 "Каста 2Е2" (3 единицы);

9С19 "Имбирь";

"Небо-СВ" и "Небо-М";

59Н6-Е "Противник-ГЕ";

бреговая РЛС "Мыс";

пусковая установка С-300СВ;

командные пункты РЛС СТ-68 и "Каста 2Е2";

три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";

Также под удар попали два российских судна — транспортно-буксирное проекта С4236 и универсальный буксир "Федор Урюпин", а также военный вертолет Ми-8.

Напомним, бойцы ГУР показали, как артиллерия М777, или как еще ее называют военные "Три топора" эффективно отработала по позициям россиян на Покровском направлении.

Также ГУР провело уникальную операцию по спасению больной девочки, которую эвакуировали из Запорожья в Киев.