ЗСУ знищили зведену роту забезпечення переправи у Дніпрянах - Генштаб

ЗСУ знищили інженерну роту РФ, яка підтримувала переправу — відео
На тимчасово окупованій території Херсонської області Повітряні с или Збройних сил України знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Подія сталася у Дніпрянах.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищення інженерної роти РФ
За інформацією Генштабу, у результаті успішного удару по росіянам 21 березня було знищено російські плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.
"Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що українські військові звільнили село Надія в Луганській області.
Також ми повідомляли, що ЗСУ здійснили успішний удар по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.
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