Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow ЗСУ знищили інженерну роту РФ, яка підтримувала переправу — відео arrow

ЗСУ знищили інженерну роту РФ, яка підтримувала переправу — відео

23 березня 2025 16:58
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
ЗСУ знищили зведену роту забезпечення переправи у Дніпрянах - Генштаб
Знищення плавзасобів росіян. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На тимчасово окупованій території Херсонської області Повітряні с или Збройних сил України знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Подія сталася у Дніпрянах.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Читайте також:

Знищення інженерної роти РФ

За інформацією Генштабу, у результаті успішного удару по росіянам 21 березня було знищено російські плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

"Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", — йдеться у повідомленні.

Ураження інженерної роти РФ у Дніпрянах
Повідомлення Генштабу у Facebook

Раніше ми писали, що українські військові звільнили село Надія в Луганській області.

Також ми повідомляли, що ЗСУ здійснили успішний удар по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.

Херсонська область окупанти війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ російські військові
Реклама
Реклама
Реклама