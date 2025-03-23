ЗСУ знищили зведену роту забезпечення переправи у Дніпрянах - Генштаб

Знищення плавзасобів росіян. Фото: скриншот

На тимчасово окупованій території Херсонської області Повітряні с или Збройних сил України знищили зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. Подія сталася у Дніпрянах.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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За інформацією Генштабу, у результаті успішного удару по росіянам 21 березня було знищено російські плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

"Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Генштабу у Facebook

Раніше ми писали, що українські військові звільнили село Надія в Луганській області.

Також ми повідомляли, що ЗСУ здійснили успішний удар по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ.