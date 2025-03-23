ВСУ уничтожили сводную роту обеспечения переправы в Днепрянах - Генштаб

ВСУ уничтожили инженерную роту РФ обеспечения переправы — видео
На временно оккупированной территории Херсонской области Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ. Событие произошло в Днепрянах.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожение инженерной роты РФ
По информации Генштаба, в результате успешного удара по россиянам 21 марта были уничтожены российские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.
"Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что украинские военные освободили село Надежда в Луганской области.
Также мы сообщали, что ВСУ осуществили успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ.
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