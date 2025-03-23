ВСУ уничтожили сводную роту обеспечения переправы в Днепрянах - Генштаб

Уничтожение плавсредств россиян. Фото: скриншот

На временно оккупированной территории Херсонской области Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ. Событие произошло в Днепрянах.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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По информации Генштаба, в результате успешного удара по россиянам 21 марта были уничтожены российские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.

"Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба в Facebook

Ранее мы писали, что украинские военные освободили село Надежда в Луганской области.

Также мы сообщали, что ВСУ осуществили успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ.