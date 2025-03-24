В тылу россиян украинские бойцы уничтожили четыре вертолета

Российский вертолет Ми-8. Фото иллюстративное: Википедия

Силы специальных операций во взаимодействии с Главным управлением разведки, ракетными войсками и артиллерией уничтожили четыре вражеских вертолета. Удары нанесли по двум Ка-52 и двум Ми-8 в Белгородской области РФ.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ в понедельник, 24 марта.

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Как отметили в пресс-службе ССО, ударный вертолет Ка-52 россияне используют для разведки и атак целей на земле. А транспортными вертолетами Ми-8 войска враг перевозит личный состав и грузы, кроме того, их применяют для поддержки наземных операций.

"Все вертолеты уничтожены ракетными ударами в тыл врага, где противник создал площадку для подскока авиации — замаскированную позицию для быстрого перемещения бортов или для неожиданных атак на Силы безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ССО отмечают, что россияне снова ошибочно считали, что в глубоком тылу они недосягаемы. Однако украинские бойцы в очередной раз доказали, что это не так.

Напомним, ранее на временно оккупированной территории Херсонской области ВС ВСУ уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ. Это произошло в Днепрянах.

Также мы писали о том, что Воздушные силы успешно поразили пункт управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ. Объект врага удалось уничтожить.