Україна
Українські воїни уразили Саратовський НПЗ — що про нього відомо

Дата публікації: 16 жовтня 2025 12:24
Сили спецоперацій України атакували Саратовський нафтопереробний завод
Саратовський НПЗ. Фото: росЗМІ

Воїни Сил спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод. Він є одним з найстаріших нафтопереробних російських підприємств.

Про це повідомила пресслужба ССО у Telegram у четвер, 16 жовтня.

Ураження Саратовського НПЗ

Саратовський НПЗ, раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Станом на 2020 рік обсяг переробки нафти становим 7,2 мільйона тонн, а у 2023 році — 4,8 мільйона тонн.

Відомо, що востаннє обʼєкт було уражено воїнами ССО 16 вересня 2025 року.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ССО. Фото: скриншот

Нагадаємо, військові ССО зайшли на позиції російських окупантів та ліквідували противника. Крім того, вдалося захопити документи та засоби звʼязку.

Крім того, нещодавно бійці ССО уразили російський ракетний корабель "Град" в Онезькому озері.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
