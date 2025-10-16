Сили спецоперацій України атакували Саратовський нафтопереробний завод

Українські воїни уразили Саратовський НПЗ — що про нього відомо
Воїни Сил спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод. Він є одним з найстаріших нафтопереробних російських підприємств.
Про це повідомила пресслужба ССО у Telegram у четвер, 16 жовтня.
Ураження Саратовського НПЗ
Саратовський НПЗ, раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть".
Станом на 2020 рік обсяг переробки нафти становим 7,2 мільйона тонн, а у 2023 році — 4,8 мільйона тонн.
Відомо, що востаннє обʼєкт було уражено воїнами ССО 16 вересня 2025 року.
"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військові ССО зайшли на позиції російських окупантів та ліквідували противника. Крім того, вдалося захопити документи та засоби звʼязку.
Крім того, нещодавно бійці ССО уразили російський ракетний корабель "Град" в Онезькому озері.
