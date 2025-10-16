Сили спецоперацій України атакували Саратовський нафтопереробний завод

Саратовський НПЗ. Фото: росЗМІ

Воїни Сил спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод. Він є одним з найстаріших нафтопереробних російських підприємств.

Про це повідомила пресслужба ССО у Telegram у четвер, 16 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Ураження Саратовського НПЗ

Саратовський НПЗ, раніше відомий як завод "Крекінг", входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

Станом на 2020 рік обсяг переробки нафти становим 7,2 мільйона тонн, а у 2023 році — 4,8 мільйона тонн.

Відомо, що востаннє обʼєкт було уражено воїнами ССО 16 вересня 2025 року.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", — йдеться у повідомленні.

Допис ССО. Фото: скриншот

Нагадаємо, військові ССО зайшли на позиції російських окупантів та ліквідували противника. Крім того, вдалося захопити документи та засоби звʼязку.

Крім того, нещодавно бійці ССО уразили російський ракетний корабель "Град" в Онезькому озері.