Головна Армія Бійці ССО зайшли на позиції РФ та знищили окупантів — відео

Бійці ССО зайшли на позиції РФ та знищили окупантів — відео

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:55
Бійці ССО знищили позиції окупантів і захопили їхні документи
Український військовий зі зброєю. Фото: кадр з відео

Бійці Сил спеціальних операцій зайшли на позиції російських окупантів. Вони захопили документи та засоби звʼязку противника, а також ліквідували його.

Відео показала пресслужба ССО в YouTube у середу, 15 жовтня.

Читайте також:

 

Група ССО зайшла на позиції окупантів

Оператори одного з підрозділів ССО провели успішну розвідку на Північно-Слобожанському напрямку. Бійці пройшли за межу передових українських позицій та непомітно зайшли на підконтрольну росіянами територію.

"Після дорозвідки дроном, спешли почали прямі дії, які неодноразово відточували під час тренувань й інших завдань. Головна вогнева міць групи, кулеметник, забезпечив подавлення вогнем противника. Снайпер групи з оптикою знищив ворогів, які ховалися, чіткими одиночними пострілами", — йдеться у повідомленні.

А інша група спешелів впритул підійшла до позицій ворога та відпрацювала зблизька. Дезорієнтовані та перелякані окупанти були повністю знищені. Згодом ССО провела ексфільтрацію.

Нагадаємо, бійці ССО уразили російський ракетний корабель "Град" в Онезькому озері.

Крім того, нещодавно воїни ССО уразили важливі обʼєкти ворожої ППО. Йдеться про РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2".

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
