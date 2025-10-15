Видео
Главная Армия Бойцы ССО зашли на позиции РФ и уничтожили оккупантов — видео

Бойцы ССО зашли на позиции РФ и уничтожили оккупантов — видео

Дата публикации 15 октября 2025 14:55
Бойцы ССО уничтожили позиции оккупантов и захватили их документы
Украинский военный с оружием. Фото: кадр из видео

Бойцы Сил специальных операций зашли на позиции российских оккупантов. Они захватили документы и средства связи противника, а также ликвидировали его.

Видео показала пресс-служба ССО в YouTube в среду, 15 октября.

Читайте также:

 

Группа ССО зашла на позиции оккупантов

Операторы одного из подразделений ССО провели успешную разведку на Северо-Слобожанском направлении. Бойцы прошли за границу передовых украинских позиций и незаметно зашли на подконтрольную россиянами территорию.

"После доразведки дроном, спешлы начали прямые действия, которые неоднократно оттачивали во время тренировок и других задач. Главная огневая мощь группы, пулеметчик, обеспечил подавление огнем противника. Снайпер группы с оптикой уничтожил врагов, которые прятались, четкими одиночными выстрелами", — говорится в сообщении.

А другая группа спешелей вплотную подошла к позициям врага и отработала вблизи. Дезориентированные и испуганные оккупанты были полностью уничтожены. Впоследствии ССО провела экс-фильтрацию.

Напомним, бойцы ССО поразили российский ракетный корабль "Град" в Онежском озере.

Кроме того, недавно воины ССО поразили важные объекты вражеской ПВО. Речь идет о РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовом радиолокационном комплексе "Сопка-2".

война Украина оккупанты ССО Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
