Бойцы ССО уничтожили позиции оккупантов и захватили их документы

Бойцы Сил специальных операций зашли на позиции российских оккупантов. Они захватили документы и средства связи противника, а также ликвидировали его.

Видео показала пресс-служба ССО в YouTube в среду, 15 октября.

Группа ССО зашла на позиции оккупантов

Операторы одного из подразделений ССО провели успешную разведку на Северо-Слобожанском направлении. Бойцы прошли за границу передовых украинских позиций и незаметно зашли на подконтрольную россиянами территорию.

"После доразведки дроном, спешлы начали прямые действия, которые неоднократно оттачивали во время тренировок и других задач. Главная огневая мощь группы, пулеметчик, обеспечил подавление огнем противника. Снайпер группы с оптикой уничтожил врагов, которые прятались, четкими одиночными выстрелами", — говорится в сообщении.

А другая группа спешелей вплотную подошла к позициям врага и отработала вблизи. Дезориентированные и испуганные оккупанты были полностью уничтожены. Впоследствии ССО провела экс-фильтрацию.

