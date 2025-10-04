Видео
Главная Армия ССО поразили российский ракетный корабль "Град" — что известно

ССО поразили российский ракетный корабль "Град" — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 20:57
ССО поразили российский ракетный корабль Град в Карелии
Российский ракетный корабль "Град". Фото: facebook.com/usofcom

Воины Сил специальных операций поразили российский ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М". Это произошло в Онежском озере, республика Карелия.

О поражении сообщила пресс-служба командования ССО в Facebook в субботу, 4 октября.

"В 04:31 утра 4 октября 2025 года в результате успешных действий одного из подразделений Сил специальных операций в Онежском озере (Республика Карелия) поражен малый ракетный корабль "Град" (бортовой номер 575) проекта 21631 "Буян-М", — говорится в сообщении.

Ракетоноситель двигался из Балтийского в Каспийское море. Удар пришелся на правую часть отсека силовой установки корабля. Другие подробности уточняются.

Корабль "Град" является одним из самых современных судов российского флота, введен в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года. Основным вооружением является ракетный комплекс "Калибр-НК".

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные и чувствительные действия с целью остановки врага", — добавили в ССО.

null
Пост командования ССО. Фото: скриншот

Напомним, 3 октября бойцы ССО поразили два объекта российской ПВО. Речь идет о РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовом радиолокационном комплексе "Сопка-2".

А в ночь на 4 октября украинские воины атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
