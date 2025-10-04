Відео
Дата публікації: 4 жовтня 2025 20:57
ССО уразили російський ракетний корабель Град у Карелії
Російський ракетний корабль "Град". Фото: ССО

Воїни Сил спеціальних операцій уразили російський ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М". Це сталося в Онезькому озері, республіка Карелія.

Про ураження повідомила пресслужба командування ССО у Facebook у суботу, 4 жовтня.

Ураження російського корабля "Град"

"О 04:31 ранку 4 жовтня 2025 року в результаті успішних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в Онезькому озері (Республіка Карелія) уражено малий ракетний корабель "Град" (бортовий номер 575) проєкту 21631 "Буян-М", — йдеться у повідомленні.

Ракетоносій рухався з Балтійського до Каспійського моря. Удар припав на праву частину відсіку силової установки корабля. Інші подробиці уточнюються.

Корабель "Град" є одним із найсучасніших суден російського флоту, введений до складу Балтійського флоту 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням є ракетний комплекс "Калібр-НК".

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою зупинки ворога", — додали в ССО.

null
Допис командування ССО. Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 жовтня бійці ССО уразили два обʼєкти російської ППО. Йдеться про РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2". 

А у ніч проти 4 жовтня українські воїни атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
