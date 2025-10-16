Силы спецопераций Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод

Саратовский НПЗ. Фото: росСМИ

Воины Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Он является одним из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в Telegram в четверг, 16 октября.

Поражение Саратовского НПЗ

Саратовский НПЗ, ранее известный как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

По состоянию на 2020 год объем переработки нефти составит 7,2 миллиона тонн, а в 2023 году — 4,8 миллиона тонн.

Известно, что последний раз объект был поражен воинами ССО 16 сентября 2025 года.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", — говорится в сообщении.

Пост ССО. Фото: скриншот

Напомним, военные ССО зашли на позиции российских оккупантов и ликвидировали противника. Кроме того, удалось захватить документы и средства связи.

Кроме того, недавно бойцы ССО поразили российский ракетный корабль "Град" в Онежском озере.