Партизани в Маріуполі підпалили військову базу окупантів

Українські партизани підпалили базу росіян в Маріуполі
Українські партизани в Маріуполі спалили російську базу. Внаслідок цього знищено кілька транспортних засобів окупантів.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у п'ятницю, 28 березня.
Партизани у Маріуполі спалили російську базу
За словами Андрющенка, ще 23 березня партизани з "Маріуполь. Спротив" здійснили успішну операцію. Вони підпалили базу-стоянку військ окупантів на Правому березі міста.
"За "наводку" можемо подякувати двом кавказьким "блогерам-інстаграмщикам", які виклали місце розташування бази та деталі, з яких було зрозуміло, що охороняється вона погано", — зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ завдали потужного удару по російському військовому аеродрому "Енгельс-2". Це призвело до значних втрат ворога.
Також ми повідомляли про те, що ЗСУ знищили командно-спостережний пункт російських окупантів у Курській області. Крім того, українські воїни ліквідували командира армії РФ.
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