Партизани в Маріуполі підпалили військову базу окупантів

Російський військовий. Фото: росЗМІ

Українські партизани в Маріуполі спалили російську базу. Внаслідок цього знищено кілька транспортних засобів окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у п'ятницю, 28 березня.

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Партизани у Маріуполі спалили російську базу

За словами Андрющенка, ще 23 березня партизани з "Маріуполь. Спротив" здійснили успішну операцію. Вони підпалили базу-стоянку військ окупантів на Правому березі міста.

"За "наводку" можемо подякувати двом кавказьким "блогерам-інстаграмщикам", які виклали місце розташування бази та деталі, з яких було зрозуміло, що охороняється вона погано", — зазначив Андрющенко.

Повідомлення Петра Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ завдали потужного удару по російському військовому аеродрому "Енгельс-2". Це призвело до значних втрат ворога.

Також ми повідомляли про те, що ЗСУ знищили командно-спостережний пункт російських окупантів у Курській області. Крім того, українські воїни ліквідували командира армії РФ.