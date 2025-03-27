Україна знищила 96 ракет на аеродромі Енгельс-2

Вибух в Енгельсі на аеродромі. Фото: соцмережі

Кілька днів тому Сили оборони України завдали потужного удару по російському військовому аеродрому "Енгельс-2", що призвело до значних втрат ворога. За уточненими даними, внаслідок атаки, яка відбулася 20 березня 2025 року, знищено 96 крилатих ракет повітряного базування. Частина цих боєприпасів була втрачена внаслідок вторинної детонації.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

ЗСУ зірвали плани росіян на масовані удари по Україні у березні та квітні

Як повідомляється, ці ракети призначалися для завдання трьох масованих ударів по території України у березні-квітні цього року. Таким чином, знищення арсеналу суттєво ускладнило плани противника.

Крім того, українські сили вразили об'єкти зберігання авіаційного пального. Внаслідок влучань були знищені значні запаси пального, що додатково ускладнює логістичне забезпечення бойових дій для російських військ.

Супутникові знімки складів на аеродромі "Енгельс-2" до атаки. Фото: Радіо свобода Maxar

Склади на аеродромі після атаки. Фото: Радіо Свобода Maxar

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що ЗСУ успішно атакували російський аеродром "Енгельс", де зберігалися ракети та звідки злітали бомбардувальники для атак по Україні.

Вибухи внаслідок атаки були такої сили, що частину мешканців, які проживали близько до аеродрому, евакуювали.