Украина уничтожила 96 ракет на аэродроме Энгельс-2

Взрыв в Энгельсе на аэродроме. Фото: соцсети

Несколько дней назад Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российскому военному аэродрому "Энгельс-2", что привело к значительным потерям врага. По уточненным данным, в результате атаки, которая состоялась 20 марта 2025 года, уничтожено 96 крылатых ракет воздушного базирования. Часть этих боеприпасов была потеряна в результате вторичной детонации.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как сообщается, эти ракеты предназначались для нанесения трех массированных ударов по территории Украины в марте-апреле этого года. Таким образом, уничтожение арсенала существенно усложнило планы противника.

Кроме того, украинские силы поразили объекты хранения авиационного топлива. Вследствие попаданий были уничтожены значительные запасы горючего, что дополнительно усложняет логистическое обеспечение боевых действий для российских войск.

Спутниковые снимки складов на аэродроме "Энгельс-2" до атаки. Фото: Радио свобода Maxar

Склады на аэродроме после атаки. Фото: Радио Свобода Maxar

Напомним, 20 марта стало известно, что ВСУ успешно атаковали российский аэродром "Энгельс", где хранились ракеты и откуда взлетали бомбардировщики для атак по Украине.

Взрывы в результате атаки были такой силы, что часть жителей, проживавших близко к аэродрому, эвакуировали.