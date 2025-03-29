Партизаны в Мариуполе подожгли военную базу оккупантов

Российский военный. Фото: росСМИ

Украинские партизаны в Мариуполе сожгли российскую базу. В результате этого уничтожено несколько транспортных средств оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в пятницу, 28 марта.

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Партизаны в Мариуполе сожгли российскую базу

По словам Андрющенко, еще 23 марта партизаны из "Мариуполь. Сопротивление" осуществили успешную операцию. Они подожгли базу-стоянку войск оккупантов на Правом берегу города.

"За "наводку" можем поблагодарить двух кавказских "блогеров-инстаграмщиков", которые выложили месторасположение базы и детали, по которым было понятно, что охраняется она плохо", — отметил Андрющенко.

Сообщение Петра Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ нанести мощный удар по российскому военному аэродрому "Энгельс-2". Это привело к значительным потерям врага.

Также мы сообщали о том, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов в Курской области. Кроме того, украинские воины ликвидировали командира армии РФ.