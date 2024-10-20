Війна в Україні — ЗСУ збили ворожий ударний БпЛА Оріон над Курщиною

Збитий російський БпЛА. Фото: скриншот

Українські десантники збили російський розвідувально-ударний безпілотник "Оріон" у Курській області РФ. Цей тип БпЛА небезпечний тим, що може не лише здійснювати розвідку, а й атакувати наземні цілі ракетами.

Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ у неділю, 20 жовтня.

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Зенітний ракетний підрозділ 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ збив новітній російський розвідувально-ударний БпЛА "Оріон" над Курською областю.

"Ворожий безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу "Стріла-10"", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що подібний безпілотний літальний апарат є небезпечним, адже може не лише вести повітряну розвідку, а й завдавати ударів.

"Маючи на озброєні чотири ракети класу "повітря–земля" літальний апарат може наносити вогневе ураження по наземних цілях", — зауважили десантники.

Нагадаємо, українські десантники 95-ї бригади ЗСУ ліквідували підрозділ російських морпіхів з 155-ї окремої бригади на території Курської області РФ. Під час штурму було знищено 14 російських військових.

Раніше ми писали, що у Курській області російська колона військової техніки потрапила у засідку ЗСУ.