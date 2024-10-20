Война в Украине — ВСУ сбили вражеский ударный БпЛА Орион над Курщиной

Сбитый российский БпЛА. Фото: скриншот

Украинские десантники сбили российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион" в Курской области РФ. Этот тип БпЛА опасен тем, что может не только производить разведку, но и атаковать наземные цели ракетами.

Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в воскресенье, 20 октября.

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ВСУ сбили российский БпЛА в Курской области

Зенитное ракетное подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ сбило новейший российский разведывательно-ударный БпЛА "Орион" над Курской областью.

"Вражеский беспилотник приземлил расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10"", — говорится в сообщении.

Сообщается, что подобный беспилотный летательный аппарат является опасным, ведь может не только вести воздушную разведку, но и наносить удары.

"Имея на вооружении четыре ракеты класса "воздух-земля" летательный аппарат может наносить огневое поражение по наземным целям", — отметили десантники.

Напомним, украинские десантники 95-й бригады ВСУ ликвидировали подразделение российских морпехов из 155-й отдельной бригады на территории Курской области РФ. В ходе штурма было уничтожено 14 российских военных.

Ранее мы писали, что в Курской области российская колонна военной техники попала в засаду ВСУ.