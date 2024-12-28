Штурм на Краматорському напрямку — українські бійці розбили ворога

Українські бійці відбили штурм на Краматорському напрямку — відео
Українські військовослужбовці відбили штурм на Краматорському напрямку. Під час атаки знищили три танки та чотири БМП росіян.
Про це повідомила бригада "Помста" в Telegram у суботу, 28 грудня.
Знищення бронетехніки росіян
Прикордонники з підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупинили штурм росіян, який відбувся в районі села Курдюмівки на Донеччині. Знищено три танки, зокрема дві одиниці Т-72, один з яких підірвався на заздалегідь встановленому дистанційному мінуванню.
"Ще чотири одиниці бойових машин піхоти знищено завдяки успішній роботі операторів важких бомберів Vampire та FPV-дронів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни не припиняють наступ на Харківську область. Їх не зупиняють навіть погіршення погодних умов.
Ситуація у Курській області важка, одна Сили оборони контролюють її. Росія залучає багато піхоти та зовсім не переймається про втрати.
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