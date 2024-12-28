Штурм на Краматорському напрямку — українські бійці розбили ворога

Горить знищений танк ворога. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці відбили штурм на Краматорському напрямку. Під час атаки знищили три танки та чотири БМП росіян.

Про це повідомила бригада "Помста" в Telegram у суботу, 28 грудня.

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Прикордонники з підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупинили штурм росіян, який відбувся в районі села Курдюмівки на Донеччині. Знищено три танки, зокрема дві одиниці Т-72, один з яких підірвався на заздалегідь встановленому дистанційному мінуванню.

"Ще чотири одиниці бойових машин піхоти знищено завдяки успішній роботі операторів важких бомберів Vampire та FPV-дронів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни не припиняють наступ на Харківську область. Їх не зупиняють навіть погіршення погодних умов.

Ситуація у Курській області важка, одна Сили оборони контролюють її. Росія залучає багато піхоти та зовсім не переймається про втрати.