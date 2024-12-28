Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Українські бійці відбили штурм на Краматорському напрямку — відео arrow

Українські бійці відбили штурм на Краматорському напрямку — відео

28 грудня 2024 13:41
Ольга Антоновська - редактор
Штурм на Краматорському напрямку — українські бійці розбили ворога
Горить знищений танк ворога. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Українські військовослужбовці відбили штурм на Краматорському напрямку. Під час атаки знищили три танки та чотири БМП росіян.

Про це повідомила бригада "Помста" в Telegram у суботу, 28 грудня.

Читайте також:

Знищення бронетехніки росіян

Прикордонники з підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупинили штурм росіян, який відбувся в районі села Курдюмівки на Донеччині. Знищено три танки, зокрема дві одиниці Т-72, один з яких підірвався на заздалегідь встановленому дистанційному мінуванню.

"Ще чотири одиниці бойових машин піхоти знищено завдяки успішній роботі операторів важких бомберів Vampire та FPV-дронів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни не припиняють наступ на Харківську область. Їх не зупиняють навіть погіршення погодних умов.

Ситуація у Курській області важка, одна Сили оборони контролюють її. Росія залучає багато піхоти та зовсім не переймається про втрати.

російські війська армія війна в Україні війна штурм

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:45 Молдавські поліцейські закликають оминати "Паланку" — причини

13:44 Втрачена можливість — чи доведеться ФОП платити ЄСВ у 2025 році

13:41 Українські бійці відбили штурм на Краматорському напрямку — відео

13:21 Харків'яни потішаться сонцем — прогноз погоди на завтра

13:20 Скорботною колядою вшанували Героїв у Львові — фоторепортаж

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

13:13 Одещина переходить на альтернативні джерела живлення — які саме

13:04 Flightradar24 показав маршрут збитого літака AZAL — мапа

12:51 Bild оцінило шанси Шольца стати канцлером після перевиборів

12:49 У Києві п'яна водійка Tesla спричинила смертельну ДТП

12:42 Сотні одеситів залишилися без води — до котрої години

13:45 Молдавські поліцейські закликають оминати "Паланку" — причини

13:44 Втрачена можливість — чи доведеться ФОП платити ЄСВ у 2025 році

13:41 Українські бійці відбили штурм на Краматорському напрямку — відео

13:21 Харків'яни потішаться сонцем — прогноз погоди на завтра

13:20 Скорботною колядою вшанували Героїв у Львові — фоторепортаж

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

13:13 Одещина переходить на альтернативні джерела живлення — які саме

13:04 Flightradar24 показав маршрут збитого літака AZAL — мапа

12:51 Bild оцінило шанси Шольца стати канцлером після перевиборів

12:49 У Києві п'яна водійка Tesla спричинила смертельну ДТП

12:42 Сотні одеситів залишилися без води — до котрої години

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

26 грудня 2024

08:00 Фіндопомога від ЮНІСЕФ — хто може отримати 11 тис. грн