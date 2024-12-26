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Окупанти штурмують позиції Третьої штурмової на Харківщині

26 грудня 2024 08:22
Анастасія Постоєнко - Редактор
Третя штурмова бригада успішно утримує позиції на Харківщині
Боєць Третьої окремої штурмової бригади. Фото: 3-тя ОШБр
Анастасія Постоєнко - Редактор

Окупаційні війська Росії не припиняють наступ на Харківську область. Їх не зупиняють навіть погодні умови, які по суті унеможливлюють користування гусеничної та колісної техніки. Попри це

Про це повідомив командир підрозділу "Терра" Микола Волохов із позивним "Абдула" під час телемарафону.

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Впродовж минулого тижня підрозділи Третьої окремої штурмової бригади успішно утримували всі свої позиції на фронті в Харківській області, незважаючи на постійний тиск російської піхоти.

Військовий зазначив, що погодні умови в регіоні ускладнили бойові дії для обох сторін. Через плюсову температуру ґрунт перетворився на болото, що унеможливило використання гусеничної та колісної техніки. Водночас це не зупинило російських окупантів, які піхотою продовжують атакувати позиції українських військових.

"Ми їх успішно знищуємо, але для мене шокуючий факт, що вони продовжують. Уявляєте, як просуватися полем, де на кожному кроці на черевику налипає по кілька кілограмів чорнозему. І от вони піхотою йдуть до наших позицій… Тиск не зменшується, проте вони колись закінчаться", — зазначив "Абдула".

Попри складну ситуацію, бійці Третьої штурмової бригади впевнено утримують свої позиції. За словами Волохова, окупанти намагалися штурмувати навіть у дні Різдва та Святвечора, але всі їхні атаки було відбито.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади показали відео ліквідації ворожої техніки на Харківщині. 

Також російська армія завдала масованого удару по Харкову впродовж 24-25 грудня.

ЗСУ Харківська область війна в Україні Третя штурмова бригада штурм

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