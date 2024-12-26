Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Оккупанты штурмуют позиции Третьей штурмовой на Харьковщине arrow

Оккупанты штурмуют позиции Третьей штурмовой на Харьковщине

26 декабря 2024 08:22
Анастасия Постоенко - Редактор
Третья штурмовая бригада успешно удерживает позиции на Харьковщине
Боец Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: 3-я ОШБр
Анастасия Постоенко - Редактор

Оккупационные войска России не прекращают наступление на Харьковскую область. Их не останавливают даже погодные условия, которые по существу делают невозможным использование гусеничной и колесной техники. Несмотря на это

Об этом сообщил командир подразделения "Терра" Николай Волохов с позывным "Абдулла" во время телемарафона.

Читайте также:

Россияне усиленно штурмуют Харьковскую область

За прошедшую неделю подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады успешно удерживали все свои позиции на фронте в Харьковской области, несмотря на постоянное давление российской пехоты.

Военный отметил, что погодные условия в регионе усложнили боевые действия для обеих сторон. Из-за плюсовой температуры почва превратилась в болото, что сделало невозможным использование гусеничной и колесной техники. В то же время это не остановило российских оккупантов, которые пехотой продолжают атаковать позиции украинских военных.

"Мы их успешно уничтожаем, но для меня шокирующий факт, что они продолжают. Представляете, как продвигаться по полю, где на каждом шагу на ботинке налипает по несколько килограммов чернозема. И вот они пехотой идут к нашим позициям... Давление не уменьшается, однако они когда-то закончатся", — отметил "Абдула".

Несмотря на сложную ситуацию, бойцы Третьей штурмовой бригады уверенно удерживают свои позиции. По словам Волохова, оккупанты пытались штурмовать даже в дни Рождества и Сочельника, но все их атаки были отбиты.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали видеоликвидацию вражеской техники в Харьковской области.

Также российская армия нанесла массированный удар по Харькову в течение 24-25 декабря.

ВСУ Харьковская область война в Украине Третья штурмова бригада штурм

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:24 Ночная атака на Украину — сколько вражеских БпЛА удалось сбить

09:23 Кнопки снова в тренде — 5 моделей телефонов для покупки в 2025

09:19 Отключения света в Одессе — графики на сегодня

09:03 Украинцы в США устроили благотворительный вертеп — видео

09:00 В Белгороде раздавались взрывы — повреждены авто и квартиры

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:47 Трубин сыграл большую свадьбу в Португалии — фото

08:45 Льготный тариф на электроэнергию — кто получит право

08:42 "АТЕШ" разоблачил новые оборонные сооружения россиян в Крыму

08:38 Очереди на границе Украины — придется ли водителям ждать с утра

08:34 Налоговики предупредили о штрафах в 17 тыс. грн с 1 января

09:24 Ночная атака на Украину — сколько вражеских БпЛА удалось сбить

09:23 Кнопки снова в тренде — 5 моделей телефонов для покупки в 2025

09:19 Отключения света в Одессе — графики на сегодня

09:03 Украинцы в США устроили благотворительный вертеп — видео

09:00 В Белгороде раздавались взрывы — повреждены авто и квартиры

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:47 Трубин сыграл большую свадьбу в Португалии — фото

08:45 Льготный тариф на электроэнергию — кто получит право

08:42 "АТЕШ" разоблачил новые оборонные сооружения россиян в Крыму

08:38 Очереди на границе Украины — придется ли водителям ждать с утра

08:34 Налоговики предупредили о штрафах в 17 тыс. грн с 1 января

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать