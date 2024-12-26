Третья штурмовая бригада успешно удерживает позиции на Харьковщине

Боец Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: 3-я ОШБр

Оккупационные войска России не прекращают наступление на Харьковскую область. Их не останавливают даже погодные условия, которые по существу делают невозможным использование гусеничной и колесной техники. Несмотря на это

Об этом сообщил командир подразделения "Терра" Николай Волохов с позывным "Абдулла" во время телемарафона.

Читайте также:

Россияне усиленно штурмуют Харьковскую область

За прошедшую неделю подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады успешно удерживали все свои позиции на фронте в Харьковской области, несмотря на постоянное давление российской пехоты.

Военный отметил, что погодные условия в регионе усложнили боевые действия для обеих сторон. Из-за плюсовой температуры почва превратилась в болото, что сделало невозможным использование гусеничной и колесной техники. В то же время это не остановило российских оккупантов, которые пехотой продолжают атаковать позиции украинских военных.

"Мы их успешно уничтожаем, но для меня шокирующий факт, что они продолжают. Представляете, как продвигаться по полю, где на каждом шагу на ботинке налипает по несколько килограммов чернозема. И вот они пехотой идут к нашим позициям... Давление не уменьшается, однако они когда-то закончатся", — отметил "Абдула".

Несмотря на сложную ситуацию, бойцы Третьей штурмовой бригады уверенно удерживают свои позиции. По словам Волохова, оккупанты пытались штурмовать даже в дни Рождества и Сочельника, но все их атаки были отбиты.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали видеоликвидацию вражеской техники в Харьковской области.

Также российская армия нанесла массированный удар по Харькову в течение 24-25 декабря.