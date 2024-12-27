Втрати окупантів — ЗСУ зупинили штурм на Краматорському напрямку

Знищення російського танку. Фото: скриншот з відео

Українські бійці зупинили ворожий штурм на Краматорському напрямку. Росіяни рухались на бронетехніці.

Про це повідомили у СтратКомі у п'ятницю, 27 грудня, та показала відповідне відео.

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У відомстві розповіли, що російські окупанти намагалися штурмувати українських бійців на Краматорському напрямку.

Однак бійці 5-ї штурмової Київської бригади знищили ворожу техніку та зупинили наступ.

Нагадаємо, нещодавно російська ДРГ намагалася прокрастися в тил позицій ЗСУ. Однак наші захисники впритул зіштовхнулися з окупантами та знищили їх у стрілецькому двобої.

Крім того, нещодавно українські бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян на Сіверському напрямку. Вони намагалися штурмувати позиції наших військових.