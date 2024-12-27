Потери оккупантов — ВСУ остановили штурм на Краматорском направлении

В СтратКоме показали, как ВСУ отразили штурм оккупантов
Украинские бойцы остановили вражеский штурм на Краматорском направлении. Российские оккупанты двигались на бронетехнике.
Об этом сообщили в СтратКоме в пятницу, 27 декабря, и показала соответствующее видео.
Уничтожение бронетехники россиян
В ведомстве рассказали, что российские оккупанты пытались штурмовать украинских бойцов на Краматорском направлении.
Однако бойцы 5-й штурмовой Киевской бригады уничтожили вражескую технику и остановили наступление.
Напомним, недавно российская ДРГ пыталась проникнуть в тыл позиций ВСУ. Однако наши защитники вплотную столкнулись с оккупантами и уничтожили их в стрелковом поединке.
Кроме того, недавно украинские бойцы уничтожили пехоту и мотоциклы россиян на Северском направлении. Они пытались штурмовать позиции наших военных.
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