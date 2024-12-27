Втрати окупантів — ЗСУ зупинили російську ДРГ

Українські і російські військові на фронті. Фото: скриншот з відео

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прокрастися в тил позицій українських військових. Однак наші захисники впритул зіштовхнулися з окупантами та знищили їх у стрілецькому двобої.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ" Сухопутних військ ЗСУ у п'ятницю, 27 грудня, та показали відповідне відео.

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У відомстві розповіли, що ворожа ДРГ самовпевнена намагалася прокрастися лісосмугою в тил українських позицій. Однак спроба була неуспішною, адже на її шляху опинилися піхотинці 32 бригади.

"Наші хлопці, майже впритул зіштовхнувшись з окупантами, проявили професійну холоднокровність і в підсумку вийшли переможцями в цьому стрілецькому двобої. І так буде знищено кожного загарбника", — наголосили в командуванні.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян на Сіверському напрямку. Вони намагалися штурмувати позиції наших військових.

Також ми писали, ЗСУ на Времівському напрямку розбили колону ворожої бронетехніки. На перехоплення техніки росіян вилетіли FPV-дрони.

Додамо, бійці бригади "Помста" "рознесли" піхоту та техніку РФ біля Кремінної та в Серебрянському лісництві.