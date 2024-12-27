Потери оккупантов — ВСУ остановили российскую ДРГ

Украинские и российские военные на фронте. Фото: скриншот с видео

Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл позиций украинских военных. Однако наши защитники вплотную столкнулись с оккупантами и уничтожили их в стрелковом поединке.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ в пятницу, 27 декабря, и показали соответствующее видео.

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В ведомстве рассказали, что вражеская ДРГ самонадеянно пыталась проникнуть лесополосой в тыл украинских позиций. Однако попытка была неуспешной, ведь на ее пути оказались пехотинцы 32 бригады.

"Наши ребята, почти в упор столкнувшись с оккупантами, проявили профессиональное хладнокровие и в итоге вышли победителями в этом стрелковом поединке. И так будет уничтожен каждый захватчик", — подчеркнули в командовании.

Напомним, недавно украинские бойцы уничтожили пехоту и мотоциклы россиян на Северском направлении. Они пробовали штурмовать позиции наших военных.

Также мы писали, ВСУ на Времивском направлении разбили колонну вражеской бронетехники. На перехват техники россиян вылетели FPV-дроны.

Добавим, бойцы бригады "Помста" "разнесли" пехоту и технику РФ возле Кременной и в Серебрянском лесничестве.