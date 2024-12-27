Бої у Курській області — РФ кидає війська КНДР на м'ясні штурми

ЗСУ у Курській області. Фото: 24 бригада

Ситуація у Курській області важка, але контрольована Силами оборони. Росія залучає багато піхоти і зовсім не переймається про втрати.

Про це розповів командир батальйону Безпілотних систем 61 окремої механізованої Степової бригади Максим Єрмошин в ефірі Київ24.

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За словами Єрмошина, зараз ворог залучає дуже багато піхоти у Курській області і йому зовсім не бракує особового складу. Росія не переймається за втрати.

Він додав, що російське керівництво кидає багато піхотинців у "м'ясні штурми", зокрема, в них гинуть солдати з КНДР, які зовсім не мають військового досвіду, особливо з fpv-дронами.

Також командир розповів, що на Курщині завжди були активні штурмові дії ворога і зараз вони ще посилились.

"Ситуація важка, але контрольована. Вона складна, але наші бійці впевнено знищують ворога на кожній ділянці фронту", — наголосив Єрмошин.

Нагадаємо, нещодавно ГУР повідомило, що війська КНДР зазнають значних втрат на Курщині. Також північнокорейським підрозділам не вистачає питної води через ускладнену логістику.

Крім того, Сили оборони виявили нотатник у ліквідованого північнокорейського спецпризначенця в Курській області, у якому була інструкція з "полювання" на українські дрони.