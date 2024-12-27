Бои в Курской области — РФ бросает войска КНДР на мясные штурмы

ВСУ в Курской области. Фото: 24 бригада

Ситуация в Курской области тяжелая, но контролируемая Силами обороны. Россия привлекает много пехоты и совсем не беспокоится о потерях.

Об этом рассказал командир батальона Беспилотных систем 61 отдельной механизированной Степной бригады Максим Ермошин в эфире Киев24.

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По словам Ермошина, сейчас враг привлекает очень много пехоты в Курской области и ему хватает личного состава. Россия не переживает за потери.

Он добавил, что российское руководство бросает много пехотинцев на "мясные штурмы", в частности, в них гибнут солдаты из КНДР, совсем не имеющие военного опыта, особенно с fpv-дронами.

Также командир рассказал, что на Курщине всегда были активные штурмовые действия врага и сейчас они еще усилились.

"Ситуация тяжелая, но контролируемая. Она сложная, но наши бойцы уверенно уничтожают врага на каждом участке фронта", — подчеркнул Ермошин.

Напомним, недавно ГУР сообщило, что войска КНДР несут значительные потери на Курщине. Также северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды из-за усложненной логистики.

Кроме того, Силы обороны обнаружили блокнот у ликвидированного северокорейского спецназовца в Курской области, в котором была инструкция по "охоте" на украинские дроны.