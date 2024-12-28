Штурм на Краматорском направлении — украинские бойцы разбили врага

Горит уничтоженный танк врага. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие отбили штурм на Краматорском направлении. Во время атаки уничтожили три танка и четыре БМП россиян.

Об этом сообщила бригада "Месть" в Telegram в субботу, 28 декабря.

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Пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" остановили штурм россиян, который состоялся в районе села Курдюмовка в Донецкой области. Уничтожено три танка, в частности две единицы Т-72, один из которых подорвался на заранее установленном дистанционном минировании.

"Еще четыре единицы боевых машин пехоты уничтожены благодаря успешной работе операторов тяжелых бомберов Vampire и FPV-дронов", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне не прекращают наступление на Харьковскую область. Их не останавливают даже ухудшение погодных условий.

Ситуация в Курской области тяжелая, одна Силы обороны контролируют ее. Россия привлекает много пехоты и совсем не беспокоится о потерях.