Війна в Україні — бійці ССО розбили росіян в тилу

Момент удару по приміщенню, в якому були росіяни. Фото: скриншот

Українські захисники знищили 23 окупантів під час "зачистки" промислової будівлі в тилу ворога. З української сторони втрат немає.

Відео операції опублікував СтратКом ЗСУ в Telegram в понеділок, 17 лютого.

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Як зазначають у повідомленні, бійці Сил спеціальних операцій під час зачистки промислової будівлі в тилу ворога знищили 23 окупантів. Десятьох росіян ліквідували у будівлі, а ще 13 — навколо неї.

"Після виявлення розвідкою скупчення ворога, тактична група оперативно висунулася до обʼєкта, зайнятого загарбниками. Внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула пожежа. Група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Hamvee. І головне — без втрат", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники успішно відпрацювали по росіянах на Покровському напрямку. Внаслідок цього ворог втратив багато особового складу та техніки.

Також українські прикордонники показали, як нищать окупантів, які ховаються у зруйнованих будівлях. Операції також відбулись на Покровському напрямку.