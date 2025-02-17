Война в Украине — бойцы ССО разбили россиян в тылу

Момент удара по здании, в котором были россияне. Фото: скриншот

Украинские защитники уничтожили 23 оккупантов во время зачистки промышленного здания в тылу врага. С украинской стороны потерь нет.

Видео операции опубликовал СтратКом ВСУ в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Как отмечается в сообщении, бойцы Сил специальных операций во время зачистки промышленного здания в тылу врага уничтожили 23 оккупантов. Десять россиян ликвидировали в здании, а еще 13 — вокруг него.

"После обнаружения разведкой скопления врага, тактическая группа оперативно выдвинулась к объекту, занятому захватчиками. В результате интенсивных боевых действий на территории вспыхнул пожар. Группа операторов ССО успешно отошла на бронированных автомобилях Hamvee. И главное — без потерь", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники успешно отработали по россиянам на Покровском направлении. Вследствие этого враг потерял много личного состава и техники.

Также украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов, которые прячутся в разрушенных зданиях. Операции также состоялись на Покровском направлении.