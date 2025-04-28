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Україна втратила винищувач Су-27 під час відбиття атаки РФ

28 квітня 2025 12:57
Карина Приходько - Редактор
Винищувач Су-27 — Україна втратила літак під час відбиття атаки
Винищувач Су-27. Фото: Український мілітарний портал
Карина Приходько - Редактор

Під час відбиття російської дронової атаки зранку 28 квітня Україна втратила винищувач Су-27. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже почала роботу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

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У Повітряних силах розповіли, що вранці 28 квітня під час виконання бойового завдання та відбиття повітряного нападу ворожих ударних дронів, Україна втратила винищувач Су-27. Наразі причину інциденту вже з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала роботу. 

Як відомо, пілот успішно катапультувався, а пошуково-рятувальна команда вчасно прибула на місце приземлення, аби допомогти йому. Льотчика доставили до лікарні для проведення огляду та діагностики. Зазначається, що його життю та здоров’ю нічого не загрожує, а стан стабільний.

Україна втратила винищувач Су-27
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 12 квітня під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16. Павлу Іванову було 26 років. 

Також ми писали, що 18 квітня в Україну повернули тіла 909 загиблих захисників. Серед них військовослужбовці, які захищали нашу країну на різних напрямках фронту. 

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