Вибух у Черкасах 28 квітня — місто під атакою дронів

Сильний вибух. Ілюстративне фото: REUTERS/Hatem Khaled

У Черкасах вже втретє за день 28 квітня лунають вибухи. Російські війська випустили на регіоні ударні дрони.

Про це повідомили Повітряні сили та очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Вибухи у Черкасах 28 квітня

Повітряна тривога у Черкасах та області триває вже кілька годин. Повітряні сили попереджають, що над містом російські ударні БпЛА.

Скриншот допису Повітряних сил

Про атаку ворожих дронів також повідомляв Ігор Табурець.

"Черкаси. Уважно. Атака БпЛА триває", — написав він.

Скриншот допису Ігоря Табурця

Повітряна тривога оголошена у кількох областях.

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: alarmukraine

Нагадаємо, 27 квітня росіяни атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загинув місцевий мирний житель та згорів будинок.

Крім того, упродовж 27 квітня окупанти завдали серії атак по Харківської області. Для цього ворог використав безпілотники та артилерію.