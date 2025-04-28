Взрыв в Черкассах 28 апреля — город под атакой дронов

Сильный взрыв. Иллюстративное фото: REUTERS/Hatem Khaled

В Черкассах уже третий раз за день 28 апреля раздаются взрывы. Российские войска выпустили на регионе ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Взрывы в Черкассах 28 апреля

Воздушная тревога в Черкассах и области продолжается уже несколько часов. Воздушные силы предупреждают, что над городом российские ударные БпЛА.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Об атаке вражеских дронов также сообщал Игорь Табурец.

"Черкассы. Внимательно. Атака БпЛА продолжается", — написал он.

Скриншот сообщения Игоря Табурца

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: alarmukraine

Напомним, 27 апреля россияне атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки погиб местный мирный житель и сгорел дом.

Кроме того, в течение 27 апреля оккупанты нанесли серии атак по Харьковской области. Для этого враг использовал беспилотники и артиллерию.