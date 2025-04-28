Взрыв в Черкассах 28 апреля — город под атакой дронов

В Черкассах прогремел третий взрыв — в небе вражеские дроны
В Черкассах уже третий раз за день 28 апреля раздаются взрывы. Российские войска выпустили на регионе ударные дроны.
Об этом сообщили Воздушные силы и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Взрывы в Черкассах 28 апреля
Воздушная тревога в Черкассах и области продолжается уже несколько часов. Воздушные силы предупреждают, что над городом российские ударные БпЛА.
Об атаке вражеских дронов также сообщал Игорь Табурец.
"Черкассы. Внимательно. Атака БпЛА продолжается", — написал он.
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.
Напомним, 27 апреля россияне атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки погиб местный мирный житель и сгорел дом.
Кроме того, в течение 27 апреля оккупанты нанесли серии атак по Харьковской области. Для этого враг использовал беспилотники и артиллерию.
Читайте Новини.LIVE!