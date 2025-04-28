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В Черкассах прогремел третий взрыв — в небе вражеские дроны

28 апреля 2025 12:06
Карина Приходько - Редактор
Взрыв в Черкассах 28 апреля — город под атакой дронов
Сильный взрыв. Иллюстративное фото: REUTERS/Hatem Khaled
Карина Приходько - Редактор

В Черкассах уже третий раз за день 28 апреля раздаются взрывы. Российские войска выпустили на регионе ударные дроны.

Об этом сообщили Воздушные силы и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Взрывы в Черкассах 28 апреля

Воздушная тревога в Черкассах и области продолжается уже несколько часов. Воздушные силы предупреждают, что над городом российские ударные БпЛА.

Вибухи у Черкасах 28 квітня
Скриншот сообщения Воздушных сил

Об атаке вражеских дронов также сообщал Игорь Табурец.

"Черкассы. Внимательно. Атака БпЛА продолжается", — написал он.

Атака дронів на Черкаси 28 квітня
Скриншот сообщения Игоря Табурца

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Повітряна тривога в Україні 28 квітня
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: alarmukraine

Напомним, 27 апреля россияне атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки погиб местный мирный житель и сгорел дом.

Кроме того, в течение 27 апреля оккупанты нанесли серии атак по Харьковской области. Для этого враг использовал беспилотники и артиллерию.

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