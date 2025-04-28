Истребитель Су-27 — Украина потеряла самолет во время отражения атаки

Истребитель Су-27. Фото: Украинский милитарный портал

Во время отражения российской дроновой атаки утром 28 апреля Украина потеряла истребитель Су-27. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала работу.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что утром 28 апреля во время выполнения боевого задания и отражения воздушного нападения вражеских ударных дронов, Украина потеряла истребитель Су-27. Сейчас причину инцидента уже выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала работу.

Как известно, пилот успешно катапультировался, а поисково-спасательная команда вовремя прибыла на место приземления, чтобы помочь ему. Летчика доставили в больницу для проведения осмотра и диагностики. Отмечается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, а состояние стабильное.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 12 апреля во время выполнения боевого задания погиб пилот F-16. Павлу Иванову было 26 лет.

Также мы писали, что 18 апреля в Украину вернули тела 909 погибших защитников. Среди них военнослужащие, которые защищали нашу страну на разных направлениях фронте.