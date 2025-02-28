Україна виконала контракт на виробництво САУ Богдана — деталі від Устінової

Українські військові та САУ "Богдана". Фото: facebook.com/courierua

Народна депутатка Олександра Устінова розповіла, що Україна виконала контракт для виробництва самохідної артилерійської установки "Богдана". Йдеться про 400 мільйонів гривень.

Про це Олександра Устінова сказала журналістці Новини.LIVE.

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Виробництво САУ "Богдана"

Устінова зазначила, що раніше Данія закуповувала зброю за кордоном і передавала її Україні, а тепер купує її безпосередньо у вітчизняних виробників.

"Перший контракт був на "Лелеки" наші дрони, їм сподобалось, бо вони розуміють, що це набагато швидше, дешевше, відразу тестується, і в Україну одразу не те, що їде, а воно вже в Україні", — наголосила нардепка.

За її словами, після цього був контракт майже на 400 мільйонів з виробництва САУ "Богдана". Устінова каже, що залучатися буде все більше країн.

"Вже були певні перемовини, щоб заходили до нас, через цю модель", — наголосила вона.

Зокрема, зацікавленість уже виявили Швеція, Норвегія, Канада.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі працює над власними аналогами систем ППО Patriot.

Також глава держави повідомив, що за рік Україні вдалося виготовити 154 системи артилерії.