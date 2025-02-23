Україна розробляє аналоги системам Patriot — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна так і не отримала частину систем Patriot, які їй обіцяли торік. Разом з тим, наша країна працює зараз над власними аналогами таких систем ППО.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Українські аналоги Patriot

Зеленський наголосив, що Україна не отримала обіцяні системи ППО. Натомість тривають розробки власних аналогів.

"Я навіть не говорю про нові системи, я говорю про ті системи, про які ми домовились. Це липень був? Так, вже був липень. Так, минулого року, це був липень. Займаємось цими питаннями, займаємось системами ППО і, чесно, займаємось українськими аналогами. Більше нічого не скажу", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також повідомив, що Україна виробила у 2024 році більше артсистем, ніж країни НАТО. Він наголосив, що виготовлення зброї нарощують.

Глава держави додав, що Україні потрібно ще близько 20 систем Patriot. Їхня вартість оцінюється у приблизно 35 мільярдів доларів.