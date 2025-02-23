Украина разрабатывает аналоги системам Patriot — Зеленский

Украина разрабатывает собственные аналоги Patriot, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина так и не получила часть систем Patriot, которые ей обещали в прошлом году. Вместе с тем, наша страна работает сейчас над собственными аналогами таких систем ПВО.
Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".
Украинские аналоги Patriot
Зеленский отметил, что Украина не получила обещанные системы ПВО. Зато продолжаются разработки собственных аналогов.
"Я даже не говорю о новых системах, я говорю о тех системах, о которых мы договорились. Это июль был? Да, уже был июль. Да, в прошлом году, это был июль. Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и, честно, занимаемся украинскими аналогами. Больше ничего не скажу", — отметил глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский также сообщил, что Украина произвела в 2024 году больше артсистем, чем страны НАТО. Он отметил, что изготовление оружия наращивают.
Глава государства добавил, что Украине нужно еще около 20 систем Patriot. Их стоимость оценивается в примерно 35 миллиардов долларов.
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