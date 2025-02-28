Украина выполнила контракт на производство САУ Богдана — детали от Устиновой

Украинские военные и САУ "Богдана". Фото: facebook.com/courierua

Народный депутат Александра Устинова рассказала, что Украина выполнила контракт для производства самоходной артиллерийской установки "Богдана". Речь идет о 400 миллионах гривен.

Об этом Александра Устинова сказала журналистке Новини.LIVE.

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Устинова отметила, что ранее Дания закупала оружие за рубежом и передавала его Украине, а теперь покупает его непосредственно у отечественных производителей.

"Первый контракт был на "Лелеки" наши дроны, им понравилось, потому что они понимают, что это гораздо быстрее, дешевле, сразу тестируется, и в Украину сразу не то, что едет, а оно уже в Украине", — подчеркнула нардеп.

По ее словам, после этого был контракт почти на 400 миллионов по производству САУ "Богдана". Устинова говорит, что привлекаться будет все больше стран.

"Уже были определенные переговоры, чтобы заходили к нам, через эту модель", — подчеркнула она.

В частности, заинтересованность уже проявили Швеция, Норвегия, Канада.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас работает над собственными аналогами систем ПВО Patriot.

Также глава государства сообщил, что за год Украине удалось изготовить 154 системы артиллерии.