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Головна Армія Україна уразила завод з виробництва боєприпасів під Москвою

Україна уразила завод з виробництва боєприпасів під Москвою

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Дата публікації: 7 липня 2025 17:20
Удар по заводу боєприпасів під Москвою — ЗСУ уразили Краснозаводський хімзавод
Вибухи у Московській області. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України разом з іншими складовими Сил оборони у ніч проти 7 липня уразили завод з виробництва боєприпасів у Московській області. Йдеться про АТ "Краснозаводський хімічний завод".

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

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На підприємстві налагоджено виготовлення піротехнічної продукції та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових модулів для безпілотників типу Shahed.

У районі міста Краснозаводськ було зафіксовано серію вибухів, а також рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

Наразі результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — додали в Генштабі.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 липня українські воїни вдарили по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області, де базуються літаки окупантів.

А 4 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони за пів року ліквідували понад 230 тисяч російських загарбників.

війна ЗСУ Україна Москва Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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