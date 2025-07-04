Втрати окупантів - Сирський назвав, скільки окупантів знищили ЗСУ за пів року

Знищення окупантів. Фото: кадр з відео

Сили оборони України знищили понад 230 тисяч російських загарбників та понад 1300 танків. Це втрати за пів року.

Про це Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомляє у Facebook.

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Які втрати окупантів за пів року

"За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога", — йдеться у повідомленні.

Сирський подякував захисникам і захисницям за ефективну і професійну бойову роботу.

Нагадаємо, вночі 4 липня ЗСУ вдарили по заводу, де робили деталі для "Шахедів". В районі об'єкта зафіксовано пожежу та сильне задимлення.

Крім того, на Курщині ліквідували заступника головкома ВМФ Росії. Точні обставини загибелі російського окупанта наразі невідомі.