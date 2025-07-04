Втрати окупантів - Сирський назвав, скільки окупантів знищили ЗСУ за пів року

Сирський назвав, скільки окупантів знищили ЗСУ за пів року
Сили оборони України знищили понад 230 тисяч російських загарбників та понад 1300 танків. Це втрати за пів року.
Про це Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомляє у Facebook.
Які втрати окупантів за пів року
"За перше півріччя 2025 року Сили оборони України вже знешкодили понад 230 тисяч російських окупантів, 1 311 танків і 2 885 броньованих машин ворога", — йдеться у повідомленні.
Сирський подякував захисникам і захисницям за ефективну і професійну бойову роботу.
Нагадаємо, вночі 4 липня ЗСУ вдарили по заводу, де робили деталі для "Шахедів". В районі об'єкта зафіксовано пожежу та сильне задимлення.
Крім того, на Курщині ліквідували заступника головкома ВМФ Росії. Точні обставини загибелі російського окупанта наразі невідомі.
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