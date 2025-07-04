Потери оккупантов - Сырский назвал, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за полгода

Сырский назвал, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за полгода
Силы обороны Украины уничтожили более 230 тысяч российских захватчиков и более 1300 танков. Это потери за полгода.
Об этом Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщает в Facebook.
Какие потери оккупантов за полгода
"За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага", — говорится в сообщении.
Сырский поблагодарил защитников и защитниц за эффективную и профессиональную боевую работу.
Напомним, ночью 4 июля ВСУ ударили по заводу, где делали детали для "Шахедов". В районе объекта зафиксирован пожар и сильное задымление.
Кроме того, на Курщине ликвидировали заместителя главкома ВМФ России. Точные обстоятельства гибели российского оккупанта пока неизвестны.
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