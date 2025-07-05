Українські військові завдали удару по аеродрому Борисоглєбськ в РФ — деталі від Генштабу

ЗСУ вдарили по аеродрому в РФ, де базуються бойові літаки
Українські військові завдали удару по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області Росії. Там базуються бойові літаки окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у суботу, 5 липня.
Удар по аеродрому РФ
У Генштабі зазначили, що у межах заходів зі зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів по території України, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, успішно уразили аеродром "Борисоглєбськ".
"Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки", — йдеться у повідомленні.
В командуванні додали, що наразі результати ураження уточнюються, а Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі України.
Нагадаємо, наприкінці червня було знищено два багатоцільові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на військовому аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два літаки отримали пошкодження.
Також ми писали, що окупанти у Криму глушать мобільний зв'язок поблизу воєнного аеродрому.
Читайте Новини.LIVE!