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Головна Армія ЗСУ вдарили по аеродрому в РФ, де базуються бойові літаки

ЗСУ вдарили по аеродрому в РФ, де базуються бойові літаки

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 09:33
Українські військові завдали удару по аеродрому Борисоглєбськ в РФ — деталі від Генштабу
Атака на аеродром РФ.Ілюстративне фото: X

Українські військові завдали удару по аеродрому "Борисоглєбськ", що у Воронезькій області Росії. Там базуються бойові літаки окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у суботу, 5 липня.

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У Генштабі зазначили, що у межах заходів зі зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів по території України, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, успішно уразили аеродром "Борисоглєбськ".

"Це місце базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та, ймовірно, інші літаки", — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що наразі результати ураження уточнюються, а Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати можливості російських окупантів бити по цивільній інфраструктурі України.

Генштаб ЗСУ
Повідомлення Генштабу у Facebook

Нагадаємо, наприкінці червня було знищено два багатоцільові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на військовому аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два літаки отримали пошкодження.

Також ми писали, що окупанти у Криму глушать мобільний зв'язок поблизу воєнного аеродрому.

ЗСУ обстріли Генштаб ЗСУ літаки Росія аеродром
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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