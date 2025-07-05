Украинские военные нанесли удар по аэродрому Борисоглебск в РФ - детали от Генштаба

Атака на аэродром РФ. Иллюстративное фото: X

Украинские военные нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск", что в Воронежской области России. Там базируются боевые самолеты оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в субботу, 5 июля.

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В Генштабе отметили, что в рамках мероприятий по снижению возможностей противника наносить воздушные удары по территории Украины, 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, успешно поразили аэродром "Борисоглебск".

"Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты", — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что сейчас результаты поражения уточняются, а Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре Украины.

Сообщение Генштаба в Facebook

Напомним, в конце июня были уничтожены два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 на военном аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два самолета получили повреждения.

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