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Главная Армия ВСУ ударили по аэродрому в РФ, где базируются боевые самолеты

ВСУ ударили по аэродрому в РФ, где базируются боевые самолеты

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 09:33
Украинские военные нанесли удар по аэродрому Борисоглебск в РФ - детали от Генштаба
Атака на аэродром РФ. Иллюстративное фото: X

Украинские военные нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск", что в Воронежской области России. Там базируются боевые самолеты оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в субботу, 5 июля.

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В Генштабе отметили, что в рамках мероприятий по снижению возможностей противника наносить воздушные удары по территории Украины, 5 июля подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, успешно поразили аэродром "Борисоглебск".

"Это место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты", — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что сейчас результаты поражения уточняются, а Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре Украины.

Генштаб ЗСУ
Сообщение Генштаба в Facebook

Напомним, в конце июня были уничтожены два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 на военном аэродроме Мариновка в Волгоградской области, еще два самолета получили повреждения.

Также мы писали, что оккупанты в Крыму глушат мобильную связь вблизи военного аэродрома.

ВСУ обстрелы Генштаб ВСУ самолеты Россия аэродром
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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