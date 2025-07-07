Удар по заводу боеприпасов под Москвой — ВСУ поразили Краснозаводской химзавод

Украина поразила завод по производству боеприпасов под Москвой
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны в ночь на 7 июля поразили завод по производству боеприпасов в Московской области. Речь идет об АО "Краснозаводской химический завод".
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
Поражение завода под Москвой
На предприятии налажено изготовление пиротехнической продукции и боеприпасов, в частности термобарических боевых модулей для беспилотников типа Shahed.
В районе города Краснозаводск была зафиксирована серия взрывов, а также движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.
В настоящее время результаты поражения уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.
Напомним, 5 июля украинские воины ударили по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, где базируются самолеты оккупантов.
А 4 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны за полгода ликвидировали более 230 тысяч российских захватчиков.
Читайте Новини.LIVE!