Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Украина поразила завод по производству боеприпасов под Москвой

Украина поразила завод по производству боеприпасов под Москвой

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 17:20
Удар по заводу боеприпасов под Москвой — ВСУ поразили Краснозаводской химзавод
Взрывы в Московской области. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны в ночь на 7 июля поразили завод по производству боеприпасов в Московской области. Речь идет об АО "Краснозаводской химический завод".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Поражение завода под Москвой

На предприятии налажено изготовление пиротехнической продукции и боеприпасов, в частности термобарических боевых модулей для беспилотников типа Shahed.

В районе города Краснозаводск была зафиксирована серия взрывов, а также движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.

В настоящее время результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.

null
Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 5 июля украинские воины ударили по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, где базируются самолеты оккупантов.

А 4 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны за полгода ликвидировали более 230 тысяч российских захватчиков.

война ВСУ Украина Москва Генштаб ВСУ Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации