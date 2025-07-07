Удар по заводу боеприпасов под Москвой — ВСУ поразили Краснозаводской химзавод

Взрывы в Московской области. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны в ночь на 7 июля поразили завод по производству боеприпасов в Московской области. Речь идет об АО "Краснозаводской химический завод".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

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На предприятии налажено изготовление пиротехнической продукции и боеприпасов, в частности термобарических боевых модулей для беспилотников типа Shahed.

В районе города Краснозаводск была зафиксирована серия взрывов, а также движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.

В настоящее время результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 5 июля украинские воины ударили по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, где базируются самолеты оккупантов.

А 4 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны за полгода ликвидировали более 230 тысяч российских захватчиков.