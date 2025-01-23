Атака на Запоріжжя 23 січня - Зеленський відреагував на обстріл

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські загарбники в ніч проти четверга, 23 січня, здійснили атаку на Запоріжжя дронами та ракетами. Ціллю ворога стали житлові квартали та інфраструктура.

На черговий акт тероризму росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Атака на Запоріжжя 23 січня

Відомо, що вночі росіяни обстріляли ракетами та дронами Запоріжжя: під удари потрапили житлові квартали та інфраструктура. Наразі загинула одна людина, кількість постраждалих зросла до 26, серед яких одномісячна дитина.

Також ворог завдав повторного обстрілу в момент, коли ДСНС ліквідовувала наслідки першого — поранено рятувальників. Зараз на місцях ударів працюють усі необхідні служби, допомагаючи постраждалим.

Зеленський наголосив, що повсякденний терор Росії проти України має спонукати наших партнерів на більший тиск проти країни-терориста. Він закликав посилити санкції, надати більше ППО для захисту українських міст та зброю для українських воїнів на фронті.

"Підтримка України — це те, що рятує життя, і те, що не може чекати", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вночі у Запоріжжі лунали вибухи. Росія з вчорашнього вечора атакувала місто дронами, а потім балістичними ракетами.

Голова ОВА Іван Федоров зазначив, що через атаку в місті без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів, а також ще 17 тисяч без теплопостачання.