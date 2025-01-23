Атака на Запоріжжя 23 січня - Зеленський відреагував на обстріл

Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ
Російські загарбники в ніч проти четверга, 23 січня, здійснили атаку на Запоріжжя дронами та ракетами. Ціллю ворога стали житлові квартали та інфраструктура.
На черговий акт тероризму росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Атака на Запоріжжя 23 січня
Відомо, що вночі росіяни обстріляли ракетами та дронами Запоріжжя: під удари потрапили житлові квартали та інфраструктура. Наразі загинула одна людина, кількість постраждалих зросла до 26, серед яких одномісячна дитина.
Також ворог завдав повторного обстрілу в момент, коли ДСНС ліквідовувала наслідки першого — поранено рятувальників. Зараз на місцях ударів працюють усі необхідні служби, допомагаючи постраждалим.
Зеленський наголосив, що повсякденний терор Росії проти України має спонукати наших партнерів на більший тиск проти країни-терориста. Він закликав посилити санкції, надати більше ППО для захисту українських міст та зброю для українських воїнів на фронті.
"Підтримка України — це те, що рятує життя, і те, що не може чекати", — додав він.
Нагадаємо, вночі у Запоріжжі лунали вибухи. Росія з вчорашнього вечора атакувала місто дронами, а потім балістичними ракетами.
Голова ОВА Іван Федоров зазначив, що через атаку в місті без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів, а також ще 17 тисяч без теплопостачання.
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