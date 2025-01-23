Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ arrow

Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ

23 січня 2025 09:40
Євгенія Брюховецька - редактор
Атака на Запоріжжя 23 січня - Зеленський відреагував на обстріл
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники в ніч проти четверга, 23 січня, здійснили атаку на Запоріжжя дронами та ракетами. Ціллю ворога стали житлові квартали та інфраструктура.

На черговий акт тероризму росіян відреагував Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Читайте також:

Атака на Запоріжжя 23 січня

Відомо, що вночі росіяни обстріляли ракетами та дронами Запоріжжя: під удари потрапили житлові квартали та інфраструктура. Наразі загинула одна людина, кількість постраждалих зросла до 26, серед яких одномісячна дитина.

Також ворог завдав повторного обстрілу в момент, коли ДСНС ліквідовувала наслідки першого — поранено рятувальників. Зараз на місцях ударів працюють усі необхідні служби, допомагаючи постраждалим.

Зеленський наголосив, що повсякденний терор Росії проти України має спонукати наших партнерів на більший тиск проти країни-терориста. Він закликав посилити санкції, надати більше ППО для захисту українських міст та зброю для українських воїнів на фронті.

"Підтримка України — це те, що рятує життя, і те, що не може чекати", — додав він.

null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вночі у Запоріжжі лунали вибухи. Росія з вчорашнього вечора атакувала місто дронами, а потім балістичними ракетами.

Голова ОВА Іван Федоров зазначив, що через атаку в місті без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів, а також ще 17 тисяч без теплопостачання.

Володимир Зеленський Запоріжжя обстріли війна в Україні атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:59 На Азовмаші загинули двоє чоловіків, — міськрада

09:59 У ВМС повідомили про небезпеку з Чорного моря — що підготувала РФ

09:55 Що буде з НАТО, якщо Україна програє війну — заява Рютте

09:53 Samsung представила гаджет, який конкуруватиме з Apple

09:42 Це не локальний конфлікт — Дуда висловився про війну в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:41 Північнокорейські війська зазнають шалених втрат — подробиці

09:40 Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ

09:27 Розмінування Чорного моря — наскільки безпечне судноплавство

09:18 У Давосі розпочався Український сніданок — що це за захід

09:16 Перераховував гроші з чужої картки — у Києві судили чоловіка

09:59 На Азовмаші загинули двоє чоловіків, — міськрада

09:59 У ВМС повідомили про небезпеку з Чорного моря — що підготувала РФ

09:55 Що буде з НАТО, якщо Україна програє війну — заява Рютте

09:53 Samsung представила гаджет, який конкуруватиме з Apple

09:42 Це не локальний конфлікт — Дуда висловився про війну в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:41 Північнокорейські війська зазнають шалених втрат — подробиці

09:40 Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ

09:27 Розмінування Чорного моря — наскільки безпечне судноплавство

09:18 У Давосі розпочався Український сніданок — що це за захід

09:16 Перераховував гроші з чужої картки — у Києві судили чоловіка

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати